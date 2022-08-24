1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото

Лопес во время свадебной вечеринки сменила три наряда Фото: jlo / Instagram

53-летняя Лопес позирует в кадре в нарядах от американского дизайнера Ральфа Лорена. Во время вечеринки актриса сменила три образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

На странице бренда в Instagram также размещены фото знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

В публикации отмечается, что для создания главного наряда невесты – платья, украшенного пышными воланами, было потрачено 1 тыс. носовых платков ручной работы и около 500 м ткани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

"Каждый носовой платок становится ностальгическим подарком на память и современной семейной реликвией, а замысловатые рукава с оборками становятся заявлением о мастерстве и достойном дизайне", – объяснили концепцию свадебного наряда актрисы представители бренда.