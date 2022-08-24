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24 августа, 2022
 
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1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото

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Лопес во время свадебной вечеринки сменила три наряда
Лопес во время свадебной вечеринки сменила три наряда
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 23 августа обнародовала серию новых свадебных фото, которые были сделаны во время церемонии, проходивший на минувших выходных в поместье ее мужа, американского актера Бена Аффлека. Фотографии Лопес доступны по бесплатной подписке на ее официальном сайте On the JLo, снимки также опубликованы на странице косметического бренда актрисы в Instagram.

53-летняя Лопес позирует в кадре в нарядах от американского дизайнера Ральфа Лорена. Во время вечеринки актриса сменила три образа.

На странице бренда в Instagram также размещены фото знаменитости. 

В публикации отмечается, что для создания главного наряда невесты  платья, украшенного пышными воланами, было потрачено 1 тыс. носовых платков ручной работы и около 500 м ткани. 

"Каждый носовой платок становится ностальгическим подарком на память и современной семейной реликвией, а замысловатые рукава с оборками становятся заявлением о мастерстве и достойном дизайне", – объяснили концепцию свадебного наряда актрисы представители бренда.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия. 

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