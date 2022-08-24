1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото

53-летняя Лопес позирует в кадре в нарядах от американского дизайнера Ральфа Лорена. Во время вечеринки актриса сменила три образа.
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На странице бренда в Instagram также размещены фото знаменитости.
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В публикации отмечается, что для создания главного наряда невесты – платья, украшенного пышными воланами, было потрачено 1 тыс. носовых платков ручной работы и около 500 м ткани.
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"Каждый носовой платок становится ностальгическим подарком на память и современной семейной реликвией, а замысловатые рукава с оборками становятся заявлением о мастерстве и достойном дизайне", – объяснили концепцию свадебного наряда актрисы представители бренда.
Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.
17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.