  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео

53-летняя знаменитость выбрала для прогулки белую футболку и кремовые брюки, дополнив образ массивной сумкой. Дочь Аффлека была одета в мини-платье с цветочным принтом.

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Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).