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12 сентября, 2022
 
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"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой

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С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 12 сентября опубликовал в Instagram селфи, на котором запечатлен вместе со своей сестрой.

"Привет, сестренка",  подписал он фото.

"Какая красивая сестра у вас", – отреагировали в сети.

"Как вы похожи, как близнецы", – написали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого он занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: семья, Виталий Ким
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