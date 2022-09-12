"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой

"Привет, сестренка", – подписал он фото.

"Какая красивая сестра у вас", – отреагировали в сети.

"Как вы похожи, как близнецы", – написали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого он занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.