"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына

"Выходной с семьей – бесценно! Шесть месяцев не видел своих детей", – подписал он фото.

"Папины девочки, а мальчик, мне кажется, похож на маму", – отреагировали в сети.

"Какая хорошая семья! Скорее бы все семьи воссоединялись!" – написали подписчики.

"Какие вы милые", – прокомментировали снимок фолловеры.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.