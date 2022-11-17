54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья

Во время фотосессии Бруни сменила несколько образов. На заглавном фото она позирует в джинсовом костюме, состоящем из короткой куртки и брюк.
На других фото жена Саркози запечатлена в узких брюках, дополнив образ прозрачным топом и отказавшись от белья. Модель также примерила длинное декольтированное платье с вырезом.
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Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la Musique.
В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).
Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го.