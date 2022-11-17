54-летняя Бруни снялась для глянца в прозрачном топе без белья

Во время фотосессии Бруни сменила несколько образов. На заглавном фото она позирует в джинсовом костюме, состоящем из короткой куртки и брюк.

На других фото жена Саркози запечатлена в узких брюках, дополнив образ прозрачным топом и отказавшись от белья. Модель также примерила длинное декольтированное платье с вырезом.

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