"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой

"На свете нет чудесней повести, чем повесть о причудах русской совести, – написал в комментарии к фото Арестович. – Стадии российской политики в отношении Украины: поломать, надломиться, обломаться, поломаться. Закончиться".
"Красивая пара", – оценили снимок подписчики.
35-летняя Анастасия – третья жена 48-летнего Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году
У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.
В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.