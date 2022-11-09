"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман

Анастасия Арестович о знакомстве с мужем: Он положил мне руку на шею и так прямо хорошенько приобнял. Я уже поняла, что есть какое-то серьезное намерение Фото: Олексій Арестович / Facebook

По словам 35-летней Анастасии Арестович, она познакомилась с будущим мужем благодаря подруге, которая пригласила ее к нему на занятия по психологии.

"С первой нашей встречи было понятно, что это серьезно, – рассказала супруга Арестовича. – Только мы встретились взглядами, ты понимаешь, что это человек твой".

Она призналась, что во время первого занятия Арестович ее сильно приобнял.

"Упражнение было. Все встали в круг. И надо было положить руки друг на друга, приобнять. И он положил мне руку на шею и так прямо хорошенько приобнял. Я уже поняла, что есть какое-то серьезное намерение", – рассказала она.

Анастасия Арестович добавила, что с тех пор они "практически не расставались".

"Как только занятие закончилось, я вышла, была зима, февраль, это было 6 число. У меня была курточка расстегнута, он подошел ко мне, застегнул. Сказал: "Холодно". И предложил сходить в кафе", – отметила она.

Супруга 48-летнего Арестовича добавила, что там он предложил ей "закрутить роман", а спустя две недели после знакомства сделал предложение, на которое она ответила согласием.