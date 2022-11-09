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09 ноября, 2022
 
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"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман

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Анастасия Арестович о знакомстве с мужем: Он положил мне руку на шею и так прямо хорошенько приобнял. Я уже поняла, что есть какое-то серьезное намерение
Анастасия Арестович о знакомстве с мужем: Он положил мне руку на шею и так прямо хорошенько приобнял. Я уже поняла, что есть какое-то серьезное намерение
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Третья жена советника Офиса президента Украины, блогера Алексея Арестовича Анастасия в интервью, которое 9 ноября вышло на YouTube-канале украинской журналистки Анны Олицкой, рассказала, как начинался их роман.

По словам 35-летней Анастасии Арестович, она познакомилась с будущим мужем благодаря подруге, которая пригласила ее к нему на занятия по психологии. 

"С первой нашей встречи было понятно, что это серьезно, – рассказала супруга Арестовича. – Только мы встретились взглядами, ты понимаешь, что это человек твой".

Она призналась, что во время первого занятия Арестович ее сильно приобнял.

"Упражнение было. Все встали в круг. И надо было положить руки друг на друга, приобнять. И он положил мне руку на шею и так прямо хорошенько приобнял. Я уже поняла, что есть какое-то серьезное намерение", – рассказала она.

Анастасия Арестович добавила, что с тех пор они "практически не расставались". 

"Как только занятие закончилось, я вышла, была зима, февраль, это было 6 число. У меня была курточка расстегнута, он подошел ко мне, застегнул. Сказал: "Холодно". И  предложил сходить в кафе", – отметила она.

Супруга 48-летнего Арестовича добавила, что там он предложил ей "закрутить роман", а спустя две недели после знакомства сделал предложение, на которое она ответила согласием.

Контекст:

Анастасия Арестович родилась 14 апреля 1987 года в Киеве. Издание Elle пишет, что она окончила Киевский университет КРОК, получив степень бакалавра в области экономики и степень магистра – по управлению проектами.

Анастасия – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году 

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

В августе Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

Теги: Алексей Арестович, любовь, семья, Анастасия Арестович
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