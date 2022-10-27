Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"

Приложение "Воздушная тревога" звучит в том числе голосом Арестовича Фото: Олексій Арестович / Facebook

По словам Гриценко, работу приложения "Воздушная тревога" обеспечивает до 80 человек, включая программистов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, копирайтеров и сотрудников службы поддержки.

Он отметил, что у приложения на данный момент 11 млн загрузок, но активными пользователями являются порядка 4 млн человек.

Гриценко признался, что после того, как уведомления о воздушной тревоге начали звучать голосом украинского блогера, советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, они зафиксировали отток пользователей.

Эксперт отмечает, что еще одной из причин удаления приложения является привыкание к тревогам.