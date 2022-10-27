Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
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Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"

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Приложение "Воздушная тревога" звучит в том числе голосом Арестовича
Приложение "Воздушная тревога" звучит в том числе голосом Арестовича
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Валентин Гриценко, маркетинговый директор украинской компании Ajax Systems, которая совместно с компанией Stfalcon разработала приложение "Воздушная тревога", 26 октября в интервью Liga.Tech рассказал о работе системы оповещения через телефон.

По словам Гриценко, работу приложения "Воздушная тревога" обеспечивает до 80 человек, включая программистов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, копирайтеров и сотрудников службы поддержки.

Он отметил, что у приложения на данный момент 11 млн загрузок, но активными пользователями являются порядка 4 млн человек.

Гриценко признался, что после того, как уведомления о воздушной тревоге начали звучать голосом украинского блогера, советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, они зафиксировали отток пользователей.

Эксперт отмечает, что еще одной из причин удаления приложения является привыкание к тревогам.

Теги: Алексей Арестович, война России против Украины, приложение, воздушная тревога
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