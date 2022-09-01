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КГГА оставила в силе требование выходить из общественного транспорта во время воздушной тревоги

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Вопреки петиции киевлян, общественный транспорт будет останавливаться во время воздушных тревог
Вопреки петиции киевлян, общественный транспорт будет останавливаться во время воздушных тревог
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Киевские городские власти оставили в силе решение совета обороны Киева от 1 августа о том, что наземный общественный транспорт столицы во время сигнала воздушной тревоги обязан останавливаться и высаживать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram-канале.

Согласно решению КГГА, на остановках общественного транспорта в Киеве появится информация о ближайших укрытиях.

Городские власти призывают пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

“Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение”, - говорится в сообщении.

В КГГА поясняют, что после отбоя воздушной тревоги можно вернуться в тот же транспорт или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно.

Контекст:

1 августа совет обороны Киева принял решение, что наземный общественный транспорт столицы, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги должны останавливать движение в безопасном месте и высаживать пассажиров.

Киевляне создали петицию с просьбой отменить это решение. Петиция собрала более 6 тысяч подписей.

29 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пересмотр нормы об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги возможен только при условии соответствующих рекомендаций от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: транспорт, КГГА, петиция, общественный транспорт, власть, проезд, пассажиры
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