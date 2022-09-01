КГГА оставила в силе требование выходить из общественного транспорта во время воздушной тревоги

Вопреки петиции киевлян, общественный транспорт будет останавливаться во время воздушных тревог Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Согласно решению КГГА, на остановках общественного транспорта в Киеве появится информация о ближайших укрытиях.

Городские власти призывают пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

“Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение”, - говорится в сообщении.

В КГГА поясняют, что после отбоя воздушной тревоги можно вернуться в тот же транспорт или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно.