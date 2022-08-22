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КИЕВ

В Киеве сократили время работы наземного общественного транспорта

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Наземный общественный транспорт будет курсировать с 6.00 до 21.00
Наземный общественный транспорт будет курсировать с 6.00 до 21.00
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

В период с 22-го по 24 августа в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по сокращенному графику. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"С сегодняшнего дня, с 22-го по 24 августа включительно, наземный общественный транспорт будет курсировать с 6.00 до 21.00", – говорится в сообщении.

Столичный метрополитен в эти дни также будет работать для перевозок пассажиров с 6.00 до 21.00. Кроме того, в Киеве с 22-го по 25 августа запрещено проводить массовые мероприятия.

В КГГА призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться правил комендантского часа.

Контекст:

23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа возле границ Украины и на временно оккупированных территориях.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, транспорт, КГГА, война, война России против Украины
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