В Киеве сократили время работы наземного общественного транспорта

Наземный общественный транспорт будет курсировать с 6.00 до 21.00 Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

"С сегодняшнего дня, с 22-го по 24 августа включительно, наземный общественный транспорт будет курсировать с 6.00 до 21.00", – говорится в сообщении.

Столичный метрополитен в эти дни также будет работать для перевозок пассажиров с 6.00 до 21.00. Кроме того, в Киеве с 22-го по 25 августа запрещено проводить массовые мероприятия.

В КГГА призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться правил комендантского часа.