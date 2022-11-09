Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"

Жена Арестовича призналась, что пока не думала, какой первой леди она будет, если ее муж станет президентом Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом", – призналась Анастасия Арестович.

Она отметила, что не думала пока о том, какой первой леди она будет в случае избрания ее мужа на эту должность.

"Будем смотреть по обстоятельствам, – заявила жена Арестовича. – Не думаю, что [первая леди Украины] Елена Зеленская думала, что когда-то станет женой президента".

На вопрос, каким президентом будет ее муж, Арестович заявила, что хорошим.