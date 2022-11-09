Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"

"Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом", – призналась Анастасия Арестович.
Она отметила, что не думала пока о том, какой первой леди она будет в случае избрания ее мужа на эту должность.
"Будем смотреть по обстоятельствам, – заявила жена Арестовича. – Не думаю, что [первая леди Украины] Елена Зеленская думала, что когда-то станет женой президента".
На вопрос, каким президентом будет ее муж, Арестович заявила, что хорошим.
Анастасия Арестович родилась 14 апреля 1987 года в Киеве. Издание Elle пишет, что она окончила Киевский университет КРОК, получив степень бакалавра в области экономики и степень магистра – по управлению проектами.
Анастасия – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. На тот момент она работала в сфере строительного консалтинга и в рекламном бизнесе.
У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.
В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.
В августе Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.