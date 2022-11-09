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09 ноября, 2022
 
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Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"

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Жена Арестовича призналась, что пока не думала, какой первой леди она будет, если ее муж станет президентом
Жена Арестовича призналась, что пока не думала, какой первой леди она будет, если ее муж станет президентом
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Третья жена советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия в интервью, которое 9 ноября вышло на YouTube-канале украинской журналистки Анны Олицкой, прокомментировала президентские амбиции своего супруга.

"Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом", – призналась Анастасия Арестович.

Она отметила, что не думала пока о том, какой первой леди она будет в случае избрания ее мужа на эту должность.

"Будем смотреть по обстоятельствам, – заявила жена Арестовича. – Не думаю, что [первая леди Украины] Елена Зеленская думала, что когда-то станет женой президента". 

На вопрос, каким президентом будет ее муж, Арестович заявила, что хорошим.

Контекст:

Анастасия Арестович родилась 14 апреля 1987 года в Киеве. Издание Elle пишет, что она окончила Киевский университет КРОК, получив степень бакалавра в области экономики и степень магистра – по управлению проектами.

Анастасия – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. На тот момент она работала в сфере строительного консалтинга и в рекламном бизнесе.

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

В августе Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

Теги: Алексей Арестович, президент, семья, Анастасия Арестович
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