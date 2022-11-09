"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом

На заглавном фото артистка позирует в кадре, страстно целуясь в губы со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Ну наконец-то нормальный мужик", – написали фолловеры.

"Если женщина действительно счастлива, она не будет это скрывать", – прокомментировали в сети.

"Вовчик плачет где-то", – отреагировали поклонники.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.