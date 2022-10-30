"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото

"Ты беременна?" – спросили у артистки поклонники.

"Нет", – ответила она и опубликовала фото, на котором запечатлена в топе и шортах, демонстрируя плоский живот.

"Ты чайлдфри?" – поинтересовались поклонники.

"Нет", – написала артистка.

Контекст:

Дорофеева состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Об их романе стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.