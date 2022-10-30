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30 октября, 2022
 
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"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото

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Дорофеева после расставания с мужем состоит в отношениях с Кацуриным
Дорофеева после расставания с мужем состоит в отношениях с Кацуриным
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая более семи месяцев состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, 30 октября в Instagram Stories отрицательно ответила на вопрос подписчиков о своей возможной беременности.

"Ты беременна?" – спросили у артистки поклонники.

"Нет", – ответила она и опубликовала фото, на котором запечатлена в топе и шортах, демонстрируя плоский живот.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

"Ты чайлдфри?" – поинтересовались поклонники.

"Нет", – написала артистка.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Об их романе стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: дети, беременность, Надя Дорофеева, певица, Dantes, Михаил Кацурин
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