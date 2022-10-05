Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину

"Я продолжаю быть в теневом бане из-за публикаций о войне. Но мне кажется, что в бане должны быть молчащие", – написала артистка.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.