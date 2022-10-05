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05 октября, 2022
 
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Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину

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Дорофеева: Я продолжаю быть в теневом бане из-за публикаций о войне
Дорофеева: Я продолжаю быть в теневом бане из-за публикаций о войне
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 5 октября написала в Instagram, что из-за публикаций, в которых рассказывает правду о российской агрессии против Украины, находится в теневом бане.

"Я продолжаю быть в теневом бане из-за публикаций о войне. Но мне кажется, что в бане должны быть молчащие",  написала артистка.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева
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