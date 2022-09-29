"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем

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"Как решилась на такое сложное и тяжелое любовное решение для себя?" – спросили у артистки поклонники.

"Поговорила с собой откровенно. Иногда это самое сложное, – ответила она. – Потому что по-другому больше не могла".