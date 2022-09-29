Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем

"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем / Бульвар Шоубиз

Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 29 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, прокомментировала расставание с мужем, украинским певцом Dantes и свой новый роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Скриншот:nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот:nadyadorofeeva / Instagram

"Как решилась на такое сложное и тяжелое любовное решение для себя?" – спросили у артистки поклонники.

"Поговорила с собой откровенно. Иногда это самое сложное, – ответила она.  – Потому что по-другому больше не могла".

Скриншот:nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот:nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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