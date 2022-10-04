Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта

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Осадчая о Тодоренко: В какой-то момент я поняла, что просто теряю время, свою энергию
Осадчая о Тодоренко: В какой-то момент я поняла, что просто теряю время, свою энергию
Фото: Світське життя / Facebook

Украинская ведущая Катя Осадчая после нападения РФ на Украину переписывалась с украинской артисткой Региной Тодоренко, которая живет и работает в России. Об этом ведущая рассказала 4 октября в эфире канала ТЕТ.

В апреле 2022 года Осадчая записала обращение, в котором заявила, что проживающие в РФ украинские артисты, которые замалчивают нападение РФ на Украину, недостойны иметь украинский паспорт. В числе прочих она упомянула и Тодоренко. 

"Она написала. Писала достаточно абстрактно, ничего конкретного, потому что мои претензии были абсолютно конкретными", – рассказала ведущая. – В какой-то момент я поняла, что просто теряю время, свою энергию". 

Осадчая подчеркнула, что украинцам необходимо забыть о тех украинских артистах, которые замалчивают войну, продолжая жить и работать в стране-агрессоре.

Контекст:

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. После нападения РФ на Украину певица продолжает принимать участие в съемках российских передач

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая, Регина Тодоренко
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