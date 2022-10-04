Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта

Осадчая о Тодоренко: В какой-то момент я поняла, что просто теряю время, свою энергию Фото: Світське життя / Facebook

В апреле 2022 года Осадчая записала обращение, в котором заявила, что проживающие в РФ украинские артисты, которые замалчивают нападение РФ на Украину, недостойны иметь украинский паспорт. В числе прочих она упомянула и Тодоренко.

"Она написала. Писала достаточно абстрактно, ничего конкретного, потому что мои претензии были абсолютно конкретными", – рассказала ведущая. – В какой-то момент я поняла, что просто теряю время, свою энергию".

Осадчая подчеркнула, что украинцам необходимо забыть о тех украинских артистах, которые замалчивают войну, продолжая жить и работать в стране-агрессоре.