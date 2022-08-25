"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе

"Я думаю, что они ее поддерживают. Думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – прокомментировал артист.
Серга подчеркнул, что вряд ли Тодоренко тайно помогает ВСУ, а после ее молчаливой позиции уже никакие деньги не помогут ей отмыться.
"Сейчас война, и она уже черно-белая. Если до этого были какие-то варианты сомневаться, что происходит, то сейчас никаких сомнений нет, и даже самый тупой человек видит, что происходит. И занимает позицию "за" или "против". Сейчас нельзя быть посередине. Это первое. Второе. Я считаю, что никакие деньги не смогут компенсировать тот ущерб, который наносит Регина своей позицией, потому что она камертон большой части населения. Если бы она была российским блогером, это была бы немного другая история. Она одесситка, украинская телеведущая, которая стала популярной благодаря украинскому телешоу. Не только для нас, а и для россиян. Они смотрят на нее и через нее пытаются выстроить свое мнение, свое отношение. Если Регина воспринимает все то, что происходит в Украине, как фарс, как политические игры, как внутреннюю войну, то тот же месседж она транслирует своей аудитории", – сказал он.
Серга подчеркнул, что Тодоренко – соучастница происходящего в Украине.
"От такого невозможно откупиться", – заявил телеведущий.
Он также рассказал, что в время поездки в Одессу ему сообщили, что брат Тодоренко якобы не поддерживает войну России против Украины.
"Я говорю: "Так давайте его в терроборону. Пусть не словом, а делом". Но дальше этой беседы дело не пошло", – отметил Серга.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.
Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей "Орла и решка".
Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. О рождении второго ребенка пары российское издание StarHit сообщило еще 28 июня. Младшему сыну телеведущая дала имя Мир.