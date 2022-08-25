"Они ее поддерживают". Серга высказался о родителях замалчивающей войну Тодоренко, которые проживают в Одессе

Серга: Даже самый тупой человек видит, что происходит. И занимает позицию "за" или "против" Фото: thekolya / Instagram

"Я думаю, что они ее поддерживают. Думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – прокомментировал артист.

Серга подчеркнул, что вряд ли Тодоренко тайно помогает ВСУ, а после ее молчаливой позиции уже никакие деньги не помогут ей отмыться.

"Сейчас война, и она уже черно-белая. Если до этого были какие-то варианты сомневаться, что происходит, то сейчас никаких сомнений нет, и даже самый тупой человек видит, что происходит. И занимает позицию "за" или "против". Сейчас нельзя быть посередине. Это первое. Второе. Я считаю, что никакие деньги не смогут компенсировать тот ущерб, который наносит Регина своей позицией, потому что она камертон большой части населения. Если бы она была российским блогером, это была бы немного другая история. Она одесситка, украинская телеведущая, которая стала популярной благодаря украинскому телешоу. Не только для нас, а и для россиян. Они смотрят на нее и через нее пытаются выстроить свое мнение, свое отношение. Если Регина воспринимает все то, что происходит в Украине, как фарс, как политические игры, как внутреннюю войну, то тот же месседж она транслирует своей аудитории", – сказал он.

Серга подчеркнул, что Тодоренко – соучастница происходящего в Украине.

"От такого невозможно откупиться", – заявил телеведущий.

Он также рассказал, что в время поездки в Одессу ему сообщили, что брат Тодоренко якобы не поддерживает войну России против Украины.

"Я говорю: "Так давайте его в терроборону. Пусть не словом, а делом". Но дальше этой беседы дело не пошло", – отметил Серга.

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