  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"

Пенн и Серга встретились в начале июля. По словам украинского артиста, ему позвонили и предложили сопровождать актера во время его поездки в Бахмут Донецкой области.

"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крутой. Очень вовлечен не только [в то, чтобы] снимать документальное кино, человек активно хочет быть вовлечен и в военные действия. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?" Я говорю: "Потом поговорим", – рассказал Серга.

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