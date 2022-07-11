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11 июля, 2022
 
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Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"

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Серга о Пенне: Очень-очень он крутой
Серга о Пенне: Очень-очень он крутой
Фото: vony_razom / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью проекту "Гроші" рассказал о своей встрече с американским актером Шоном Пенном, который прибыл в Украину для съемок документального фильма о российской агрессии.

Пенн и Серга встретились в начале июля. По словам украинского артиста, ему позвонили и предложили сопровождать актера во время его поездки в Бахмут Донецкой области. 

"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крутой. Очень вовлечен не только [в то, чтобы] снимать документальное кино, человек активно хочет быть вовлечен и в военные действия. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?" Я говорю: "Потом поговорим", – рассказал Серга. 

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube
Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: война России против Украины, Шон Пенн, Коля Серга
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