  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"

Пенн и Серга встретились в начале июля. По словам украинского артиста, ему позвонили и предложили сопровождать актера во время его поездки в Бахмут Донецкой области.
"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крутой. Очень вовлечен не только [в то, чтобы] снимать документальное кино, человек активно хочет быть вовлечен и в военные действия. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?" Я говорю: "Потом поговорим", – рассказал Серга.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.