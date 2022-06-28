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28 июня, 2022
 
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Тодоренко родила второго ребенка – СМИ

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У Тодоренко произошло пополнение в семье
У Тодоренко произошло пополнение в семье
Фото: reginatodorenko / Instagram

Замалчивающая войну России против Украины телеведущая Регина Тодоренко стала мамой во второй раз. Об этом инсайдер сообщил изданию StarHit 28 июня.

Точная дата появления ребенка на свет пока не названа.

Как рассказало лицо, приближенное к Тодоренко и ее супругу, российскому певцу Владу Топалову, у них родилась дочь.

Незадолго до вторых родов Тодоренко, Топалов и их трехлетний сын Михаил улетели на Бали.

Телеведущая заявляла, что считает остров местом силы, где она "чувствует себя умиротворенной и целостной".

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Теги: дети, телеведущая, Регина Тодоренко, Орел и решка, Влад Топалов, роды
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