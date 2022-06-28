Тодоренко родила второго ребенка – СМИ

Точная дата появления ребенка на свет пока не названа.
Как рассказало лицо, приближенное к Тодоренко и ее супругу, российскому певцу Владу Топалову, у них родилась дочь.
Незадолго до вторых родов Тодоренко, Топалов и их трехлетний сын Михаил улетели на Бали.
Телеведущая заявляла, что считает остров местом силы, где она "чувствует себя умиротворенной и целостной".
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Там сейчас проживают ее родители. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Она вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.