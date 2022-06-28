Тодоренко родила второго ребенка – СМИ

Точная дата появления ребенка на свет пока не названа.

Как рассказало лицо, приближенное к Тодоренко и ее супругу, российскому певцу Владу Топалову, у них родилась дочь.

Незадолго до вторых родов Тодоренко, Топалов и их трехлетний сын Михаил улетели на Бали.

Телеведущая заявляла, что считает остров местом силы, где она "чувствует себя умиротворенной и целостной".