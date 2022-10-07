Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
Новости

"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Я покидала свой дом с двумя старыми свитшотами, спортивными штанами, курткой и кроссовками, которые ненавижу
Дорофеева: Я покидала свой дом с двумя старыми свитшотами, спортивными штанами, курткой и кроссовками, которые ненавижу
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева после возвращения в Украину гладила стены своего дома. Об этом она написала 7 октября в Instagram, разместив фото, на котором запечатлена на кухне своего дома.

"Я покидала свой дом с двумя старыми свитшотами, спортивными штанами, курткой и кроссовками, которые ненавижу. Как я тогда думала, на две недели, – написала певица. Когда впервые зашла в дом, гладила стены. Как в кино. Волновалась, скучала, благодарила. За все, что здесь было". 

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой – российские СМИ
В РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой – российские СМИ
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 