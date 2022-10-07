"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину

"Я покидала свой дом с двумя старыми свитшотами, спортивными штанами, курткой и кроссовками, которые ненавижу. Как я тогда думала, на две недели, – написала певица. –Когда впервые зашла в дом, гладила стены. Как в кино. Волновалась, скучала, благодарила. За все, что здесь было".

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.