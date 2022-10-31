"Зачем этот спектакль с Мишей". Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке

"Надя, вы с Лешей взрослые люди. Зачем вам этот спектакль с [украинским ресторатором] Мишей [Кацуриным]", – написали фолловеры.

В ответ на это Дорофеева в шутку попросила Позитива решиться и рассказать всем правду.

Контекст:

Дорофеева и Позитив до весны 2020 года выступали в составе группы "Время и Стекло". После распада артисты занялись сольной карьерой. Поклонники пары говорили о том, что между артистами были романтические отношения. Сами они это опровергали, так как каждый из них состоял в других отношениях.

Спустя время после распада группы Дорофеева рассталась с мужем, украинским певцом Dantes, а Позитив развелся с женой, украинским дизайнером Анной Андрийчук.

В октябре 2022 года он впервые рассказал о своей новой девушке, но не стал называть ее имя. Артист лишь отметил, что они знакомы давно и что она, также как и он, занимается шоу-бизнесом.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании с Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.