Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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"Зачем этот спектакль с Мишей". Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке

Дорофеева и Позитив до весны 2020 года выступали в составе группы "Время и Стекло"
Дорофеева и Позитив до весны 2020 года выступали в составе группы "Время и Стекло"
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 30 октября в Instagram Stories прокомментировала слухи о своем романе с бывшим партнером по дуэту "Время и Стекло" Позитивом (Алексеем Завгородним).

"Надя, вы с Лешей взрослые люди. Зачем вам этот спектакль с [украинским ресторатором] Мишей [Кацуриным]", – написали фолловеры.

В ответ на это Дорофеева в шутку попросила Позитива решиться и рассказать всем правду.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева и Позитив до весны 2020 года выступали в составе группы "Время и Стекло". После распада артисты занялись сольной карьерой. Поклонники пары говорили о том, что между артистами были романтические отношения. Сами они это опровергали, так как каждый из них состоял в других отношениях.

Спустя время после распада группы Дорофеева рассталась с мужем, украинским певцом Dantes, а Позитив развелся с женой, украинским дизайнером Анной Андрийчук. 

В октябре 2022 года он впервые рассказал о своей новой девушке, но не стал называть ее имя. Артист лишь отметил, что они знакомы давно и что она, также как и он, занимается шоу-бизнесом.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании с Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив, Алексей Завгородний, Даша Кацурина
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