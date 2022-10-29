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29 октября, 2022
 
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"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир и Кристина Остапчук поженились осенью 2020 года
Владимир и Кристина Остапчук поженились осенью 2020 года
Фото: kristygor / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 29 октября разместил в Instagram свой черно-белый снимок, на котором запечатлен с улыбкой на лице.

Публикация появилась на его странице спустя три дня после того, как стало известно, что он развелся со своей второй женой, украинским блогером и нотариусом Кристиной Остапчук. Все это время ни ведущий, ни его экс-супруга эту информацию не опровергали и не подтверждали.

"Все довольны?" – написал он.

"Ой, да, очень", – ответила ведущему украинская певица Оля Полякова.

"Развод – это травма для каждого из пары", – отреагировали подписчики.

"Еще дом не достроили, а уже все. Как все быстро произошло – как и началось", – написали пользователи сети.

"Больше так быстро не женитесь, лучше дольше повстречаться, чтобы хорошо узнать человека", – посоветовали ведущему фолловеры.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: семья, Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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