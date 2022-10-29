"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам

Публикация появилась на его странице спустя три дня после того, как стало известно, что он развелся со своей второй женой, украинским блогером и нотариусом Кристиной Остапчук. Все это время ни ведущий, ни его экс-супруга эту информацию не опровергали и не подтверждали.
"Все довольны?" – написал он.
"Ой, да, очень", – ответила ведущему украинская певица Оля Полякова.
"Развод – это травма для каждого из пары", – отреагировали подписчики.
"Еще дом не достроили, а уже все. Как все быстро произошло – как и началось", – написали пользователи сети.
"Больше так быстро не женитесь, лучше дольше повстречаться, чтобы хорошо узнать человека", – посоветовали ведущему фолловеры.
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.
Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.