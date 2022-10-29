"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам

Публикация появилась на его странице спустя три дня после того, как стало известно, что он развелся со своей второй женой, украинским блогером и нотариусом Кристиной Остапчук. Все это время ни ведущий, ни его экс-супруга эту информацию не опровергали и не подтверждали.

"Все довольны?" – написал он.

"Ой, да, очень", – ответила ведущему украинская певица Оля Полякова.

"Развод – это травма для каждого из пары", – отреагировали подписчики.

"Еще дом не достроили, а уже все. Как все быстро произошло – как и началось", – написали пользователи сети.

"Больше так быстро не женитесь, лучше дольше повстречаться, чтобы хорошо узнать человека", – посоветовали ведущему фолловеры.