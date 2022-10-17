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17 октября, 2022
 
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Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы

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Кристина и Владимир Остапчуки поженились в октябре 2020 года
Кристина и Владимир Остапчуки поженились в октябре 2020 года
Фото: kristygor / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, украинский юрист Кристина Остапчук 15 октября отмечали вторую годовщину со дня свадьбы. В отличие от минувшего года, в этот раз оба супруга в публичной плоскости проигнорировали эту дату.

Это произошло на фоне слухов о расставании пары – они уже долгое время не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга. Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались

В минувшем году Владимир и Кристина Остапчук трогательно поздравили друг друга в свои микроблогах в Instagram, признавшись в любви.

"Как же быстро пролетел этот год, но он был таким насыщенным на эмоции и события! Чтобы выставить это фото я ждала целый год, помню этот момент, как сейчас. Сокровенно берегу и благодарю", – написала 15 октября 2021 года супруга Остапчука.

В свою очередь Остапчук год назад также разместил пост, в котором признался супруге в любви.

"Любимая моя.  Как же долго я тебя ждал. Я искал тебя в чужих голосах, в чужих судьбах и чужих глазах!"  писал он.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: семья, Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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