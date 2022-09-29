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29 сентября, 2022
 
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"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании

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Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Фото: kristygor / Instagram

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский нотариус Кристина Остапчук 27 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, отреагировала на вопрос о своем муже.

Свой комментарий она обнародовала на фоне слухов о расставании с мужем – в последнее время супруги не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.

Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались. Он отметил, что пара сейчас живет в разных странах.

"Что с Вовой?" – спросили у жены ведущего фолловеры.

"А что с ним? Вроде бы все хорошо. Жив, здоров", – коротко ответила она.

Фото: kristygor / Instagram
Фото: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, жена, расставание, Кристина Остапчук, ведущий
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