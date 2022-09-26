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26 сентября, 2022
 
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"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Фото: kristygor / Instagram

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский нотариус Кристина Остапчук 25 сентября опубликовала пост, в котором рассказала о своем эмоциональном состоянии.

"Помните, как легко в детстве мы улыбались? Сколько моментов вызвали у нас улыбку до слез! Сейчас это все сложнее и сложнее, поэтому очень ценю моменты, вызывающие во мне искреннюю улыбку и чувство легкости",  написала она.

Свой пост она опубликовала на фоне слухов о расставании с мужем – в последнее время Владимир и Кристина Остапчуки не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.

Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчук, вероятно, расстались. Он отметил, что супруги сейчас живут в разных странах.

"Жизнь – вообще сложная штука без Вовы", – прокомментировали в сети.

"Боритесь за свою любовь", – написали фолловеры.

"Это должно было произойти, потому что все наши поступки имеют последствия, но хорошая новость в том, что после этих событий вы станете гораздо мудрее и лучше, чем были до", – отметили подписчики.

"Мы частенько не учитываем чувства других и совершаем поступки, которые несут тяжелые последствия, а все имеет свою цену. Если человек готов понять, что делал не так, и начнет просить прощения  искренность и улыбки обязательно вернутся во взрослую жизнь", – написали пользователи сети.

Кристина Остапчук не отреагировала на комментарии.

Контекст:

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 

В 2020 году Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: семья, Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
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