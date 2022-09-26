Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем

Художница отметила, что муж неожиданно вернулся с фронта домой. На одном из фото Гапчинские позируют вместе со своей дочерью Анастасией.

Гапчинская редко показывает снимки взрослой дочери.

Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским она переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия (1996) и сын Николай (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Гапчинская рассказывала, что ее муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.