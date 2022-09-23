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23 сентября, 2022
 
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Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте

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Гапчинская рассказывала, что муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов
Гапчинская рассказывала, что муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов
Фото: Євгенія Гапчинська (Євгенія Гапчинська. Постачальник Щастя) / Facebook

Украинская художница Евгения Гапчинская 22 сентября в Instagram разместила фото и видео, на которых запечатлен ее муж Дмитрий Гапчинский, защищающий Украину от российских оккупантов.

"Україна понад усе!" – подписала она фото.

Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским она переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Гапчинская рассказывала, что ее муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.

Теги: война России против Украины, Евгения Гапчинская
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