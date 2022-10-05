"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году Фото: kristygor / Instagram

Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что жена ведущего больше не публикует их совместные снимки.

"Кристина, что там с Вовой – когда уже его увидим у вас в Stories?" – спросили фолловеры.

"Уже пора забыть этого человека", – написали в комментариях.

"Сильная женщина, хорошо держится", – оценили снимки подписчики.

Сама Остапчук не опровергает, но и не подтверждает слухи о расставании с мужем. При этом супруги уже долгое время не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.

Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались.

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