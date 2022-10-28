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28 октября, 2022
 
Новости

Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой

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Ни Остапчук, ни его жена не опровергли новость о своем разводе
Ни Остапчук, ни его жена не опровергли новость о своем разводе
Фото: Vladimir Ostapchuk / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук 27 октября после новости о разводе со своей второй женой, нотариусом и блогером Кристиной Остапчук в комментарии журналистам сайта ТСН отказался комментировать личную жизнь

"Я не даю комментарии по поводу личной жизни, у меня все хорошо, спасибо за понимание", – заявил он.


Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году. 26 октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара рассталась, получив документы о разводе около двух недель назад. Ни Остапчук, ни его экс-супруга это не опровергли и не подтвердили.

Слухи о расставании Владимира Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук, развод
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