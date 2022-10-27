"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим

Владимир и Кристина Остапчуки, по информации украинских СМИ, расстались спустя два года после свадьбы Фото: kristygor / Instagram

"Простая, крутая, интересная, и вообще, все будет у тебя хорошо", – написали ей фолловеры.

"Но у меня и сейчас все супер – и было, и будет. Потому что я этого заслуживаю и я так решила. Но помним, что жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными", – ответила Кристина Остапчук.

Скриншот: kristygor / Instagram

