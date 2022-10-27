Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
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"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим

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Владимир и Кристина Остапчуки, по информации украинских СМИ, расстались спустя два года после свадьбы
Владимир и Кристина Остапчуки, по информации украинских СМИ, расстались спустя два года после свадьбы
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук считает, что заслуживает того, чтобы в ее жизни все было хорошо. Об этом она заявила, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram 27 октября – на следующий день после того, как украинские СМИ сообщили о ее разводе с мужем, украинским ведущим Владимиром Остапчуком.

"Простая, крутая, интересная, и вообще, все будет у тебя хорошо", – написали ей фолловеры.

"Но у меня и сейчас все супер – и было, и будет. Потому что я этого заслуживаю и я так решила. Но помним, что жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными", – ответила Кристина Остапчук.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году. 26 октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара рассталась, получив документы о разводе около двух недель назад. Ни Остапчук, ни его экс-супруга это не опровергли и не подтвердили.

Слухи о расставании Владимира Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: свадьба, Владимир Остапчук, развод, жена, расставание, Кристина Остапчук
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