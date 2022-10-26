38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ

Документы о расторжении брака они получили несколько недель назад, отмечается в публикации. Причина развода не называется.
38-летний Владимир и 36-летняя Кристина Остапчук пока что это не комментировали.
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.
Слухи о расставании пары появились в начале сентября 2022 года, когда украинский ведущий Слава Демин со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались.
Во вторую годовщину свадьбы Владимир и Кристина Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.