38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ

Кристина и Владимир Остапчуки поженились в октябре 2020 года Фото: kristygor / Instagram

Документы о расторжении брака они получили несколько недель назад, отмечается в публикации. Причина развода не называется.

38-летний Владимир и 36-летняя Кристина Остапчук пока что это не комментировали.