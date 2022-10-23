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23 октября, 2022
 
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"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании

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Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году
Фото: kristygor / Instagram

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Остапчук 23 октября в Instagram Stories ответила на вопрос о личной жизни.

"Почему вы ничего не говорите о личной жизни?" – спросили фолловеры.

"Ответ вас удивит. Не освещаю, потому что имею на это право, – ответила жена Остапчука. – Если не нравится, предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать".

Вопрос от подписчиков прозвучал на фоне слухов о расставании пары – они уже долгое время не публикуют совместные фото, а также не комментируют публикации друг друга. Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчуки, вероятно, расстались.

Во вторую годовщину свадьбы Владимир и Кристина Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад они трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

Фото: kristygor / Instagram
Фото: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: семья, Владимир Остапчук
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