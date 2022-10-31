Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит

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Вес Дорофеевой в последнее время колеблется в пределах 50 кг
Вес Дорофеевой в последнее время колеблется в пределах 50 кг
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 30 октября в Instagram Stories озвучила свой вес.

По словам 32-летней артистки, сейчас она весит 49 кг при росте 168 см.

Летом 2019 года певица говорила, что весит 50 кг. Об этом писало издание "Сегодня". Осенью 2021 года артистка весила 48 кг, отмечает "24 канал".

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица
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