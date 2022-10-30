41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила

На снимке запечатлена тарелка с варениками, посыпанными жареным луком. В кадр также попали руки матери Кулебы.
Он отметил, что завтракал у мамы вместе со своей дочерью.
"Невероятно вкусно", – подписал фото 41-летний Кулеба.
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Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы.
Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".