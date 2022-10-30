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30 октября, 2022
 
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41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила

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Кулеба о маминых варениках: Невероятно вкусно
Кулеба о маминых варениках: Невероятно вкусно
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 октября опубликовал в Instagram фото завтрака, который приготовила ему мать.

На снимке запечатлена тарелка с варениками, посыпанными жареным луком. В кадр также попали руки матери Кулебы.

Он отметил, что завтракал у мамы вместе со своей дочерью.

"Невероятно вкусно", – подписал фото 41-летний Кулеба.

Контекст:

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы.

Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Теги: Дмитрий Кулеба, семья, вареники
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