41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила

На снимке запечатлена тарелка с варениками, посыпанными жареным луком. В кадр также попали руки матери Кулебы.

Он отметил, что завтракал у мамы вместе со своей дочерью.

"Невероятно вкусно", – подписал фото 41-летний Кулеба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)