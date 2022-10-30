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30 октября, 2022
 
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Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете

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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 30 октября в Instagram ответил своим подписчикам из РФ, которые с ненавистью пишут об украинском президенте Владимире Зеленском.

По словам Роднянского, реакция российского населения его удивляет.

"Потому что более обаятельного, умного и сильного человека встретить в жизни трудно. Ну а во время войны своими ежедневными обращениями к украинцам, международным правительствам, парламентам, общественным, научным, деловым и культурным сообществам президент Украины вызвал мощнейшую волну поддержки у себя дома и беспрецедентное уважение во всем мире", – написал продюсер.

Он добавил, что реакция россиян на Зеленского вызвана пропагандой, которую транслирует российское телевидение.

"Мне не надо объяснять, как оно работает,  у меня есть ближайшие родственники, не отрывающиеся от "России 24". И я знаю, как тяжело с ними говорить. Тут вам и "наркоман", и "клоун", и "пешка Запада", и "сбежал из Украины",  отметил Роднянский. – Спорить с отравленными пропагандой близкими очень сложно. Даже если вы любите друг друга. Даже если вы хорошо понимаете технологии пропаганды и коротко знакомы с президентом. Близкие не слышат".

Роднянский подчеркнул, что знаком с Зеленским с 1998 года, когда тот еще был капитаном команды КВН, а сам он возглавлял украинский канал "1+1".

"Видел я его и во время войны. В Киеве. Такого же умного, быстрого и обаятельного. Но как-то разом постаревшего, с тяжелым грузом ответственности на плечах", – добавил продюсер.

Свой пост он проиллюстрировал снимком Зеленского, на котором тот запечатлен на улице Банковой возле сбитого украинскими защитниками иранского дрона, которыми российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

"Поэтому президент страны рядом со сбитым дроном. Все эти месяцы Зеленский вместе с украинцами  в столице, в других городах, на передовой, в больницах и госпиталях, – написал он. – А где [президент РФ Владимир] Путин  вы знаете".

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Александр Роднянский, Владимир Зеленский, война России против Украины
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