Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете

По словам Роднянского, реакция российского населения его удивляет.

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"Потому что более обаятельного, умного и сильного человека встретить в жизни трудно. Ну а во время войны своими ежедневными обращениями к украинцам, международным правительствам, парламентам, общественным, научным, деловым и культурным сообществам президент Украины вызвал мощнейшую волну поддержки у себя дома и беспрецедентное уважение во всем мире", – написал продюсер.

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Он добавил, что реакция россиян на Зеленского вызвана пропагандой, которую транслирует российское телевидение.

"Мне не надо объяснять, как оно работает, – у меня есть ближайшие родственники, не отрывающиеся от "России 24". И я знаю, как тяжело с ними говорить. Тут вам и "наркоман", и "клоун", и "пешка Запада", и "сбежал из Украины", – отметил Роднянский. – Спорить с отравленными пропагандой близкими очень сложно. Даже если вы любите друг друга. Даже если вы хорошо понимаете технологии пропаганды и коротко знакомы с президентом. Близкие не слышат".

Роднянский подчеркнул, что знаком с Зеленским с 1998 года, когда тот еще был капитаном команды КВН, а сам он возглавлял украинский канал "1+1".

"Видел я его и во время войны. В Киеве. Такого же умного, быстрого и обаятельного. Но как-то разом постаревшего, с тяжелым грузом ответственности на плечах", – добавил продюсер.

Свой пост он проиллюстрировал снимком Зеленского, на котором тот запечатлен на улице Банковой возле сбитого украинскими защитниками иранского дрона, которыми российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

"Поэтому президент страны рядом со сбитым дроном. Все эти месяцы Зеленский вместе с украинцами – в столице, в других городах, на передовой, в больницах и госпиталях, – написал он. – А где [президент РФ Владимир] Путин – вы знаете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)