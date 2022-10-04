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04 октября, 2022
 
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"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского

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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 3 октября опубликовано на YouTube-канале "DW на русском", прокомментировал президентство Владимира Зеленского.

По словам Данилко, он не удивлен тем, как себя повел украинский президент после нападения РФ на Украину.

"Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь  это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно, и эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу. Он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Сейчас все по-другому. Он перестал хотеть понравиться", – сказал Данилко.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. 

Теги: Андрей Данилко, Владимир Зеленский, президент
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