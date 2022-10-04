Данилко: Я сниму маску, когда закончится война

Данилко заявил, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым Фото предоставлено командой Данилко

"Я ее надевал, потому что был коронавирус. Так как я плохо вижу, я ее все время носил на подбородке. Если я где-то клал ее на стол, то не мог найти потом. Я привык. Но я сказал в начале войны: "Я сниму маску, когда закончится война", – рассказал Данилко. – Думаю, что это случится, дай бог, побыстрее".

Он признался, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым.

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