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04 октября, 2022
 
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Данилко: Я сниму маску, когда закончится война

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Данилко заявил, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым
Данилко заявил, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский актер Андрей Данилко в интервью, которое 3 октября опубликовано на YouTube-канале "DW на русском", рассказал, когда снимет свою защитную маску, которую начал носить на подбородке после начала пандемии коронавируса.

"Я ее надевал, потому что был коронавирус. Так как я плохо вижу, я ее все время носил на подбородке. Если я где-то клал ее на стол, то не мог найти потом. Я привык. Но я сказал в начале войны: "Я сниму маску, когда закончится война",  рассказал Данилко. – Думаю, что это случится, дай бог, побыстрее".

Он признался, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Эксперты ВОЗ рекомендуют носить маску во время пандемии коронавируса. По их словам, маска может как служить защитой во время контакта с больным, так и сдерживать передачу инфекции.

Теги: Андрей Данилко, война России против Украины, коронавирус
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