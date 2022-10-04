Данилко: Я сниму маску, когда закончится война

"Я ее надевал, потому что был коронавирус. Так как я плохо вижу, я ее все время носил на подбородке. Если я где-то клал ее на стол, то не мог найти потом. Я привык. Но я сказал в начале войны: "Я сниму маску, когда закончится война", – рассказал Данилко. – Думаю, что это случится, дай бог, побыстрее".
Он признался, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя голым.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Эксперты ВОЗ рекомендуют носить маску во время пандемии коронавируса. По их словам, маска может как служить защитой во время контакта с больным, так и сдерживать передачу инфекции.