"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото

Данилко позирует в черной вышиванке и желтой кепке с гитарой в руках. Ранее он носил кепку только черного цвета. Белоконь запечатлена в желтом платье с вышивкой.

Артист обнародовал снимок в день своего 49-летия, оставив его без комментариев.

"Желтая кепка. Небывалое", – восхитились поклонники.

"Приятно видеть в новом образе", – отреагировали подписчики.

"Как же вам к лицу", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)