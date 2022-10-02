"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото

Данилко позирует в черной вышиванке и желтой кепке с гитарой в руках. Ранее он носил кепку только черного цвета. Белоконь запечатлена в желтом платье с вышивкой.
Артист обнародовал снимок в день своего 49-летия, оставив его без комментариев.
"Желтая кепка. Небывалое", – восхитились поклонники.
"Приятно видеть в новом образе", – отреагировали подписчики.
"Как же вам к лицу", – написали фолловеры.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Белоконь в образе матери Верки Сердючки выступает вместе с Данилко на концертах, а также принимала участие в "Евровидении 2007". Тогда артисты заняли второе место.