Бульвар Шоубиз
 
03 октября, 2022
 
Новости

"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2 октября Данилко исполнилось 49 лет
2 октября Данилко исполнилось 49 лет
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, 2 октября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с актрисой Инной Белоконь, исполняющей роль матери его героини.

Данилко позирует в черной вышиванке и желтой кепке с гитарой в руках. Ранее он носил кепку только черного цвета. Белоконь запечатлена в желтом платье с вышивкой.

Артист обнародовал снимок в день своего 49-летия, оставив его без комментариев.

"Желтая кепка. Небывалое", – восхитились поклонники.

"Приятно видеть в новом образе", – отреагировали подписчики.

"Как же вам к лицу", – написали фолловеры.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Белоконь в образе матери Верки Сердючки выступает вместе с Данилко на концертах, а также принимала участие в "Евровидении 2007". Тогда артисты заняли второе место.

Теги: вышиванка, Андрей Данилко, Инна Белоконь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 