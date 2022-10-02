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02 октября, 2022
 
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Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео

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Наталья Кличко исполнила куплет из украинской песни "Ой чий то кінь стоїть"
Наталья Кличко исполнила куплет из украинской песни "Ой чий то кінь стоїть"
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко исполнила в лесу украинскую народную песню. Соответствующее видео она разместила 2 октября в Instagram.

Наталья Кличко сняла на камеру свою прогулку на природе, во время которой обнаружила здание с акустикой. После распевки она исполнила в нем куплет из украинской песни "Ой чий то кінь стоїть".

"Кохання-кохання
З вечора до рання,
Як сонечко зійде,
Як сонечко зійде,
Кохання відійде", – спела она.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод
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