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09 сентября, 2022
 
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"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео

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Наталья Кличко: Вы поете иногда в ванной?
Наталья Кличко: Вы поете иногда в ванной?
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии 48-летняя украинская певица Наталья Кличко 8 сентября опубликовала в Instagram ролик, в котором спела перед камерой.

Видео Кличко записала в ванной перед зеркалом. Она предстала в белом свитшоте с капюшоном.

"Вы поете иногда в ванной?" – спросила она.

"Очень красиво", – прокомментировал подписчик matthias.egloff.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, видео, Наталья Кличко, певица, ролик
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