Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
Новости

Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилко: Я оцениваю человека по поступкам
Данилко: Я оцениваю человека по поступкам
Фото: Андрей Данилко / Верка Сердючка / Facebook

Украинский артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко заявил, что российская певица Алла Пугачева "красноречиво молчит" о войне России против Украины. Об этом он рассказал в интервью, которое 8 сентября вышло на YouTube-канале "И грянул Грэм".

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется [российский журналист] Артур Гаспарян: "Она так красноречиво молчит – все понятно", – сказал он.

Данилко подчеркнул, что Пугачева поддерживала его в сложных ситуациях. Например, заступалась за него на "Евровидении", пригласила Данилко на открытие "Радио Алла", когда тот был запрещен в РФ.

"Я оцениваю человека по поступкам", – заявил Данилко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.

Теги: Алла Пугачева, война, Андрей Данилко, война России против Украины, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
Дмитрий ГОРДОН
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами
"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 