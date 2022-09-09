Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется [российский журналист] Артур Гаспарян: "Она так красноречиво молчит – все понятно", – сказал он.
Данилко подчеркнул, что Пугачева поддерживала его в сложных ситуациях. Например, заступалась за него на "Евровидении", пригласила Данилко на открытие "Радио Алла", когда тот был запрещен в РФ.
"Я оцениваю человека по поступкам", – заявил Данилко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.