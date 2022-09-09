Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется [российский журналист] Артур Гаспарян: "Она так красноречиво молчит – все понятно", – сказал он.

Данилко подчеркнул, что Пугачева поддерживала его в сложных ситуациях. Например, заступалась за него на "Евровидении", пригласила Данилко на открытие "Радио Алла", когда тот был запрещен в РФ.

"Я оцениваю человека по поступкам", – заявил Данилко.

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