За неделю ВСУ сбили более 40 иранских дронов и шесть вертолетов оккупантов – Зеленский

"В течение недели – с субботы до субботы – было сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов… Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры", – сказал президент.
Отдельно Зеленский по представлению военного командования отметил работу Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушных сил.
"Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", – подчеркнул президент.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе. По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.
По информации Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
За неделю с 19-го по 27 октября россияне выпустили по территории Украины 52 ракеты, причем ни одна из них не была направлена на военные объекты, отметили в Генштабе ВСУ.