За неделю ВСУ сбили более 40 иранских дронов и шесть вертолетов оккупантов – Зеленский

"В течение недели – с субботы до субботы – было сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов… Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры", – сказал президент.

Отдельно Зеленский по представлению военного командования отметил работу Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушных сил.

"Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", – подчеркнул президент.