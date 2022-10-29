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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю ВСУ сбили более 40 иранских дронов и шесть вертолетов оккупантов – Зеленский

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Украинские военные сбивают большинство дронов-камикадзе, которыми россияне атакуют Украину
Украинские военные сбивают большинство дронов-камикадзе, которыми россияне атакуют Украину
Фото: wikipedia.org (архив)

Украинские военные за эту неделю отбили множество воздушных атак оккупантов, сохранив жизни украинцев и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в вечернем обращении 29 октября президент Владимир Зеленский. Обращение опубликовал Офис президента.

"В течение недели – с субботы до субботы – было сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов… Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры", – сказал президент.

Отдельно Зеленский по представлению военного командования отметил работу Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушных сил.

"Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", – подчеркнул президент.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе. По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.

По информации Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

За неделю с 19-го по 27 октября россияне выпустили по территории Украины 52 ракеты, причем ни одна из них не была направлена на военные объекты, отметили в Генштабе ВСУ.

Теги: вертолет, ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, потери армии России, дрон-камикадзе
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