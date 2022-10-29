Динамика использования россиянами дронов-камикадзе на юге "немного примерзла" – Гуменюк

Она отметила, что в последние дни оккупанты меньше используют эти дроны.

"Динамика использования немного примерзла, скажем так, наверное, погода влияет. Потому что пару дней назад была массированная атака по южным регионам: 15 – Одесская область, три – Николаевская, один – Винницкая. Это все наша зона ответственности, и все они были уничтожены во время атаки силами противовоздушной обороны – и наземными, и надводными подразделениями", – сказала Гуменюк.

Всего, по ее информации, украинские военные в зоне ответственности командования "Юг" сбили 233 запущенных россиянами дрона, попали в цели – 47.

"Соотношение достаточно красноречивое, мы, в принципе, уже нашли способы, как с ними справиться", – отметила она.