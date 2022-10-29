Динамика использования россиянами дронов-камикадзе на юге "немного примерзла" – Гуменюк

Она отметила, что в последние дни оккупанты меньше используют эти дроны.
"Динамика использования немного примерзла, скажем так, наверное, погода влияет. Потому что пару дней назад была массированная атака по южным регионам: 15 – Одесская область, три – Николаевская, один – Винницкая. Это все наша зона ответственности, и все они были уничтожены во время атаки силами противовоздушной обороны – и наземными, и надводными подразделениями", – сказала Гуменюк.
Всего, по ее информации, украинские военные в зоне ответственности командования "Юг" сбили 233 запущенных россиянами дрона, попали в цели – 47.
"Соотношение достаточно красноречивое, мы, в принципе, уже нашли способы, как с ними справиться", – отметила она.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.