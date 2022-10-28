ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, Россия снизила интенсивность атак – Воздушные силы ВСУ

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Shahed-136 был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136, – сказал он.
Игнат добавил, что ВСУ сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, в частности Mohajer-6.
По его словам, ранее Россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку их было достаточно в наличии.
"Поэтому, вероятно, [после уничтожения большого количества БПЛА украинскими зенитчиками] они [россияне] несколько уменьшили интенсивность атак иранскими дронами", – пояснил Игнат.
Представитель ВС ВСУ не стал оценивать количество дронов-камикадзе, которыми на данный момент располагают оккупанты.
"На сегодняшний день неизвестно, сколько именно дронов Shahed-136 получила Россия, воздушным путем их перевозили или, возможно, по Каспию везли", – сказал он.
Игнат напомнил, что руководство государства сообщало о российском заказе на 2400 Shahed-136. Но, по его словам, неизвестно, есть ли в действительности у Ирана столько БПЛА и способен ли он производить их в таком количестве, в котором их хочет получить Россия.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.