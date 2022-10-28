ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, Россия снизила интенсивность атак – Воздушные силы ВСУ

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Shahed-136 был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136, – сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, в частности Mohajer-6.

По его словам, ранее Россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку их было достаточно в наличии.

"Поэтому, вероятно, [после уничтожения большого количества БПЛА украинскими зенитчиками] они [россияне] несколько уменьшили интенсивность атак иранскими дронами", – пояснил Игнат.

Представитель ВС ВСУ не стал оценивать количество дронов-камикадзе, которыми на данный момент располагают оккупанты.

"На сегодняшний день неизвестно, сколько именно дронов Shahed-136 получила Россия, воздушным путем их перевозили или, возможно, по Каспию везли", – сказал он.

Игнат напомнил, что руководство государства сообщало о российском заказе на 2400 Shahed-136. Но, по его словам, неизвестно, есть ли в действительности у Ирана столько БПЛА и способен ли он производить их в таком количестве, в котором их хочет получить Россия.