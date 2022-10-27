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Украинский катер уничтожил российский дрон-камикадзе над Черным морем

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Катер ВМФ ВСУ сбил иранский дрон-камикадзе
Катер ВМФ ВСУ сбил иранский дрон-камикадзе
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Один из катеров военно-морского флота Вооруженных сил Украины уничтожил над Черным морем российский дрон-камикадзе. Об этом сообщает в Facebook командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

До этого оккупанты ночью 27 октября атаковали Украину дронами-камикадзе, ВСУ сбили 19 беспилотников Shahed-136.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02zGt6aSpNWpztJT6becttQv3po1bcqiao5VVgUTtEzTnTA26pSBGwCCTXoZDtZZ8fl

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Черное море, флот, оккупация, Вооруженные силы Украины, корабль, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, катер, война России против Украины, ВМФ, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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