Украинский катер уничтожил российский дрон-камикадзе над Черным морем

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты). Воздушные силы ВСУ 23 октября уточнили, что сбито на тот момент было 273 иранских дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.