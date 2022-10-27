Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, ВСУ сбили 19 беспилотников Shahed-136

15 Shahed-136 были уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

"С 22.00 до 24.00 26 октября было выпущено более двух десятков Shahed-136", – говорится в сообщении.

ВСУ сбили 19 из них. 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ. Еще два Shahed-136 ликвидировали другие подразделения сил обороны Украины.

"15 Shahed уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области. Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам!" – отметили в пресс-центре командования.

Помимо этого, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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