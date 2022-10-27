Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, ВСУ сбили 19 беспилотников Shahed-136

"С 22.00 до 24.00 26 октября было выпущено более двух десятков Shahed-136", – говорится в сообщении.
ВСУ сбили 19 из них. 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ. Еще два Shahed-136 ликвидировали другие подразделения сил обороны Украины.
"15 Shahed уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области. Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам!" – отметили в пресс-центре командования.
Помимо этого, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".
Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.