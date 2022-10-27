Оккупанты нанесли удар по Киевской области, возник пожар

Сейчас в Киевской области ликвидируют пожар, который возник после атаки оккупантов Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook (архив)

"Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы находятся на месте. Идет ликвидация пожара", – написал Кулеба в 1.50.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В 2.48 он добавил, что в области работает противовоздушная оборона.

Тревога в регионе была объявлена в 1.34 27 октября и продолжается до сих пор.

Кулеба призвал оставаться в укрытиях во время тревоги и не публиковать в соцсетях фотографии и видео места попадания.

Других подробностей в ОВА не привели.

Перед этим руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что в регионе видели несколько групп иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые оккупанты запустили со стороны Черного моря.

"ВСУ уже набили много "мопедов" (так из-за громкого звука называют иранские дроны. – "ГОРДОН"), но часть еще летит. От Умани на север или северо-запад", – написал он около полуночи.