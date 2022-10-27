Оккупанты нанесли удар по Киевской области, возник пожар

"Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы находятся на месте. Идет ликвидация пожара", – написал Кулеба в 1.50.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В 2.48 он добавил, что в области работает противовоздушная оборона.
Тревога в регионе была объявлена в 1.34 27 октября и продолжается до сих пор.
Кулеба призвал оставаться в укрытиях во время тревоги и не публиковать в соцсетях фотографии и видео места попадания.
Других подробностей в ОВА не привели.
Перед этим руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что в регионе видели несколько групп иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые оккупанты запустили со стороны Черного моря.
"ВСУ уже набили много "мопедов" (так из-за громкого звука называют иранские дроны. – "ГОРДОН"), но часть еще летит. От Умани на север или северо-запад", – написал он около полуночи.
В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты частично захватили Киевскую область, некоторые территориальные общины они удерживали в феврале – марте. В начале апреля вся область была освобождена от оккупантов.
Российская армия наносит по региону ракетные удары и атакует с помощью дронов-камикадзе.
С октября атаки на область усилились. В частности, 15 октября оккупанты нанесли по региону ракетный удар, а 17 октября – атаковали двумя волнами дронов.