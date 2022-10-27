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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Киевской области, возник пожар

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Сейчас в Киевской области ликвидируют пожар, который возник после атаки оккупантов
Сейчас в Киевской области ликвидируют пожар, который возник после атаки оккупантов
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook (архив)

Российские оккупанты нанесли удар по одной из общин Киевской области, сообщил в Telegram в ночь на 27 октября руководитель Киевской областной (военной) администрации Алексей Кулеба.

"Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы находятся на месте. Идет ликвидация пожара", – написал Кулеба в 1.50.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В 2.48 он добавил, что в области работает противовоздушная оборона. 

Тревога в регионе была объявлена в 1.34 27 октября и продолжается до сих пор.

Кулеба призвал оставаться в укрытиях во время тревоги и не публиковать в соцсетях фотографии и видео места попадания.  

Других подробностей в ОВА не привели. 

Перед этим руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что в регионе видели несколько групп иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые оккупанты запустили со стороны Черного моря. 

"ВСУ уже набили много "мопедов" (так из-за громкого звука называют иранские дроны. "ГОРДОН"), но часть еще летит. От Умани на север или северо-запад", – написал он около полуночи. 

Контекст:

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты частично захватили Киевскую область, некоторые территориальные общины они удерживали в феврале – марте. В начале апреля вся область была освобождена от оккупантов

Российская армия наносит по региону ракетные удары и атакует с помощью дронов-камикадзе.

С октября атаки на область усилились. В частности, 15 октября оккупанты нанесли по региону ракетный удар, а 17 октября – атаковали двумя волнами дронов

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Черное море, Киевская ОГА, Киевская область, ПВО, война России против Украины, Виталий Ким, Алексей Кулеба, дрон-камикадзе
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