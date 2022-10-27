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Президент Израиля обсудил с Байденом поставки России иранских дронов

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Герцог и Байден обсудили ситуацию вокруг Ирана
Герцог и Байден обсудили ситуацию вокруг Ирана
Фото: EPA

Президент Израиля Ицхак Герцог 26 октября во время беседы с президентом США Джо Байденом в Белом доме в Вашингтоне обсудил тему применения Россией в войне с Украиной беспилотников иранского производства. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Белого дома.

Герцог упомянул об убийстве иранки Махсы Амини, из-за которого в Иране вспыхнули массовые протесты. Он подчеркнул, что сегодня иранский режим "подавляет тысячи иранских граждан, которые демонстрируют и просто умоляют о своих свободах".

"И это пример того, как работает Иран: давит собственных граждан, продвигается к ядерному оружию и поставляет смертоносное оружие, которое убивает невинных граждан Украины. И я думаю, что иранский вызов будет серьезным вызовом, который мы будем обсуждать", – сказал он.

Днем ранее, выступая на встрече организации "Атлантический совет" в Вашингтоне, Герцог показал фотографию беспилотника Shahed-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, и снимок дрона, сбитого в Украине, с надписью "Герань-2".

"Это тот же самый продукт, но он скрыт под кириллическими буквами. Даже шрифт такой же", – сказал президент Израиля.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили иранские БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

При этом Иран неоднократно отрицал поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

24 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран "не останется равнодушным", если будет доказано, что его беспилотники используются Россией в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, Израиль, Джо Байден, война, беспилотники, война России против Украины, Ицхак Герцог, дрон-камикадзе
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