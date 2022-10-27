Президент Израиля обсудил с Байденом поставки России иранских дронов

Герцог упомянул об убийстве иранки Махсы Амини, из-за которого в Иране вспыхнули массовые протесты. Он подчеркнул, что сегодня иранский режим "подавляет тысячи иранских граждан, которые демонстрируют и просто умоляют о своих свободах".

"И это пример того, как работает Иран: давит собственных граждан, продвигается к ядерному оружию и поставляет смертоносное оружие, которое убивает невинных граждан Украины. И я думаю, что иранский вызов будет серьезным вызовом, который мы будем обсуждать", – сказал он.

Днем ранее, выступая на встрече организации "Атлантический совет" в Вашингтоне, Герцог показал фотографию беспилотника Shahed-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, и снимок дрона, сбитого в Украине, с надписью "Герань-2".

"Это тот же самый продукт, но он скрыт под кириллическими буквами. Даже шрифт такой же", – сказал президент Израиля.