ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы гибнут от иранского оружия – президент Израиля в Вашингтоне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент Израиля выступил на "Атлантическом совете"
Президент Израиля выступил на "Атлантическом совете"
Фото: atlanticcouncil.org

Президент Израиля Исаак Герцог во время выступления на встрече организации "Атлантический совет" в Вашингтоне (США) 25 октября обвинил Иран в том, что иранские беспилотники убивают гражданское население в Украине. Видео его выступления опубликовала в Twitter пресс-служба совета.

"Невинные гражданские лица в Украине погибают, получают ранения и испытывают страдания от иранского оружия", – заявил Герцог. 

Он показал фотографию беспилотника Shahed-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, и снимок дрона, сбитого в Украине, с надписью "Герань-2".

"Посмотрите на хвост и крылья дрона и сравните его с тем, который был найден в Украине. Это тот же самый продукт, но он скрыт под кириллическими буквами. Даже шрифт такой же", – сказал президент Израиля.

Скриншот: twitter.com / AtlanticCouncil
Скриншот: twitter.com / AtlanticCouncil

По словам Герцога, фотографии, которые он показал, являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, которую имеют в своем распоряжении израильские власти. Он добавил, что готов представить ее для того, чтобы "разоблачить ложь иранского режима".

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы", – резюмировал он.

В Вашингтоне Герцог также встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Они обсудили "меняющуюся реальность на Ближнем Востоке", написал Герцог в Twitter. 

Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси пригласила президента Израиля выступить в Конгерессе США. В частности, она предложила выслушать его по поводу "американо-израильского альянса" и 75-летия образования Израиля. Об этом сообщила пресс-служба спикера.

"Я только что вернулся из Хорватии, где проходила встреча представителей 50 стран. Они собрались, чтобы обсудить то, что происходит в Крыму и в Украине. В мире много вызовов. Ваше мнение на этот счет важно для нас", – заявила Пелоси во время общей пресс-конференции с Герцогом.

Президент Израиля в свою очередь отметил, что его присутствие в США в такое "политически сложное время" подчеркивает, что союз США и Израиля "превыше всей политики". 

"И это выходит за рамки всех правительств и политических разногласий", – отметил Герцог.

В рамках визита в Вашингтон Герцог также должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Джин, пишет AlJazeera. Они должны проконсультироваться "по ключевым вопросам, включая региональные и глобальные вызовы, представляющие взаимный интерес". 

Контекст:

25–26 октября президент Израиля находится с визитом в США.

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

При этом Иран неоднократно отрицал поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

24 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран "не останется равнодушным", если будет доказано, что его беспилотники используются Россией в войне против Украины.

Теги: США, Украина, Иран, Израиль, Джо Байден, беспилотники, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, Нэнси Пелоси, Хоссейн Амир Абдоллахиян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (168716)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (157700)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (135077)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (124473)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66886) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53012)
7
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (47799)
8
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (42106)
 
 
 
 