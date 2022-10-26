Украинцы гибнут от иранского оружия – президент Израиля в Вашингтоне

"Невинные гражданские лица в Украине погибают, получают ранения и испытывают страдания от иранского оружия", – заявил Герцог.

Он показал фотографию беспилотника Shahed-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, и снимок дрона, сбитого в Украине, с надписью "Герань-2".

"Посмотрите на хвост и крылья дрона и сравните его с тем, который был найден в Украине. Это тот же самый продукт, но он скрыт под кириллическими буквами. Даже шрифт такой же", – сказал президент Израиля.

Скриншот: twitter.com / AtlanticCouncil

По словам Герцога, фотографии, которые он показал, являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, которую имеют в своем распоряжении израильские власти. Он добавил, что готов представить ее для того, чтобы "разоблачить ложь иранского режима".

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы", – резюмировал он.

В Вашингтоне Герцог также встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Они обсудили "меняющуюся реальность на Ближнем Востоке", написал Герцог в Twitter.

Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси пригласила президента Израиля выступить в Конгерессе США. В частности, она предложила выслушать его по поводу "американо-израильского альянса" и 75-летия образования Израиля. Об этом сообщила пресс-служба спикера.

"Я только что вернулся из Хорватии, где проходила встреча представителей 50 стран. Они собрались, чтобы обсудить то, что происходит в Крыму и в Украине. В мире много вызовов. Ваше мнение на этот счет важно для нас", – заявила Пелоси во время общей пресс-конференции с Герцогом.

Президент Израиля в свою очередь отметил, что его присутствие в США в такое "политически сложное время" подчеркивает, что союз США и Израиля "превыше всей политики".

"И это выходит за рамки всех правительств и политических разногласий", – отметил Герцог.

Join His Excellency @Isaac_Herzog, President of the State of Israel, and me at the United States Capitol ahead of a bilateral leadership meeting. https://t.co/OQ0JOy5pjV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 25, 2022

В рамках визита в Вашингтон Герцог также должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Джин, пишет AlJazeera. Они должны проконсультироваться "по ключевым вопросам, включая региональные и глобальные вызовы, представляющие взаимный интерес".