Украинцы гибнут от иранского оружия – президент Израиля в Вашингтоне

"Невинные гражданские лица в Украине погибают, получают ранения и испытывают страдания от иранского оружия", – заявил Герцог.
Он показал фотографию беспилотника Shahed-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, и снимок дрона, сбитого в Украине, с надписью "Герань-2".
"Посмотрите на хвост и крылья дрона и сравните его с тем, который был найден в Украине. Это тот же самый продукт, но он скрыт под кириллическими буквами. Даже шрифт такой же", – сказал президент Израиля.
По словам Герцога, фотографии, которые он показал, являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, которую имеют в своем распоряжении израильские власти. Он добавил, что готов представить ее для того, чтобы "разоблачить ложь иранского режима".
"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы", – резюмировал он.
LIVE | Join the @N7_Initiative for a conversation with President of Israel @Isaac_Herzog. #ACFrontPage https://t.co/pwz7tJHxau— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) October 25, 2022
В Вашингтоне Герцог также встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Они обсудили "меняющуюся реальность на Ближнем Востоке", написал Герцог в Twitter.
* * * * , @SecBlinken * * * . * * * * * * , * * 75 * * . * * * * , * , * * * * * * . * " * * * * , * " * * * * * * * . * pic.twitter.com/XJUkuzuy8c— * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 25, 2022
Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси пригласила президента Израиля выступить в Конгерессе США. В частности, она предложила выслушать его по поводу "американо-израильского альянса" и 75-летия образования Израиля. Об этом сообщила пресс-служба спикера.
"Я только что вернулся из Хорватии, где проходила встреча представителей 50 стран. Они собрались, чтобы обсудить то, что происходит в Крыму и в Украине. В мире много вызовов. Ваше мнение на этот счет важно для нас", – заявила Пелоси во время общей пресс-конференции с Герцогом.
Президент Израиля в свою очередь отметил, что его присутствие в США в такое "политически сложное время" подчеркивает, что союз США и Израиля "превыше всей политики".
"И это выходит за рамки всех правительств и политических разногласий", – отметил Герцог.
Join His Excellency @Isaac_Herzog, President of the State of Israel, and me at the United States Capitol ahead of a bilateral leadership meeting. https://t.co/OQ0JOy5pjV— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 25, 2022
В рамках визита в Вашингтон Герцог также должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Джин, пишет AlJazeera. Они должны проконсультироваться "по ключевым вопросам, включая региональные и глобальные вызовы, представляющие взаимный интерес".
25–26 октября президент Израиля находится с визитом в США.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
При этом Иран неоднократно отрицал поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
24 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран "не останется равнодушным", если будет доказано, что его беспилотники используются Россией в войне против Украины.