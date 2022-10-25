Иран может передать России новый вид дронов – Воздушные силы Украины

Ведущая отметила, что Иран показал новые дроны Meraj-521, и спросила, могут ли они появиться в небе над Украиной. Игнат ответил, что самолеты уже стабильно курсируют между Москвой и Тагераном. Или же доставки можно осуществлять по Каспийскому морю паромом, добавил он, поэтому вероятность, что РФ будет поставлять новый тип дронов, есть.

"Вопрос только, какое количество этих дронов есть у Ирана, которые они готовы отдать Москве, или тех же баллистических ракет. И надеемся, что кроме обеспокоенности, Запад продемонстрирует поставку оружия, которым мы будем это сбивать", – рассказал Игнат.