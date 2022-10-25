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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран может передать России новый вид дронов – Воздушные силы Украины

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Иран представил новые дроны Meraj-521
Иран представил новые дроны Meraj-521
Фото: tasnimnews.com

Россия может получить от Ирана новый вид дронов-камикадзе – Meraj-521. Такое мнение 24 октября высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат YouTube-каналу "Фабрика новин", отвечая на вопрос об этом виде оружия.

Ведущая отметила, что Иран показал новые дроны Meraj-521, и спросила, могут ли они появиться в небе над Украиной. Игнат ответил, что самолеты уже стабильно курсируют между Москвой и Тагераном. Или же доставки можно осуществлять по Каспийскому морю паромом, добавил он, поэтому вероятность, что РФ будет поставлять новый тип дронов, есть. 

"Вопрос только, какое количество этих дронов есть у Ирана, которые они готовы отдать Москве, или тех же баллистических ракет. И надеемся, что кроме обеспокоенности, Запад продемонстрирует поставку оружия, которым мы будем это сбивать", – рассказал Игнат.

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", дальность действия Meraj-521 – 5 км, он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 кг. Meraj-521 запускается с небольших пусковых установок, оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета.

По информации ресурса со ссылкой на иранские СМИ, новый дрон представили 19 октября. Первыми его должны получить иранские спецназовцы Saberin.

Теги: Иран, оружие, ракеты, Воздушные силы Украины, запуск, Юрий Игнат
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